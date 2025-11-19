Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija

Una vecina de Abegondo de avanzada edad fue hallada este miércoles en su domicilio junto a su hija fallecida. La mujer, que permaneció varios días junto al cadáver, fue evacuada en estado grave al hospital en una UVI móvil. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Fueron los compañeros de la fallecida los que alertaron de que esta llevaba varios días sin acudir al centro de trabajo. Ante la imposibilidad de acceder al domicilio del lugar de A Peneda en el que convivían madre e hija, un familiar dio la alerta a los servicios de emergencia.

El 112 desplazó a la zona a los bomberos del parque comarcal de Betanzos, 061 y Guardia Civil. Al entrar en la casa, los efectivos encontraron en una habitación a las dos mujeres. La hija, de unos cincuenta años, fallecida; su madre, inconsciente y en estado grave.

Los resultados de la autopsia será claves para arrojar luz sobre este suceso. La madre, según informan fuentes próximas, era una mujer autónoma que no precisaba de cuidados especiales, por lo que serán los exámenes médicos los que esclarezcan los motivos por los que fue hallada en estado grave e inconsciente A última hora de la tarde, permanecían en la casa la Policía Judicial y un juez, que se desplazó hasta el domicilio para proceder al levantamiento del cadáver.