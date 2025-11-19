Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Blanco sopla cien velas en Caión

José Blanco Silva, Duro da Insua, celebró el domingo sus cien años rodeado de su familia en su vivienda de Goián, en la parroquia de Caión (A Laracha). Lo acompañaron el alcalde, José Manuel López Varela, y los ediles Rocío López y Alberto Blanco, que le entregaron una placa.

