Localizado esta mañana un conductor que se desorientó al volante anoche en Oza-Cesuras
Efectivos de Emergencias lo encontraron en buen estado después de que un familiar con el que contactó por teléfono lo buscase sin éxito durante horas
Un hombre de edad avanzada que se desorientó anoche cuando conducía por el término municipal de Oza-Cesuras ha sido localizado en buen estado esta mañana tras horas de búsqueda, según informa el 112 Galicia. La central de emergencias explica que el hombre contactó con un familiar alrededor de las 23.30 horas de este martes y le indicó que se le había quedado el coche atascado en una finca de la zona de Dordaño, en Oza-Cesuras.
El familiar, que lo estuvo buscando sin éxito durante la noche, contactó con el 112 Galicia alrededor de las 06.15 horas y explicó lo sucedido. Los efectivos de emergencias pudieron hablar también con el afectado.
El 112 movilizó a la Guardia Civil y al GES de Curtis y los miembros de este servicio fueron quienes encontraron al hombre en buen estado poco después de las 07.30 horas.
