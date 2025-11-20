El baipás de Infesta, sin plazos de obra y pendiente de la Abogacía del Estado

La modernización de la línea ferroviaria Ferrol-Coruña sigue en trámites y pendientes de los informes previos preceptivos para la licitación de las obras. Es la respuesta que da el Gobierno central a una pregunta del PP, que reclamó información sobre los plazos para acometer estos trabajos y su duración estimada.

En una respuesta por escrito, el Ejecutivo explica que el estudio informativo para el ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León-A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol se encuentra en trámite de consultas con el Concello de Bergondo, que ha manifestado su disconformidad con la solución propuesta.

«Una vez analizadas todas las alegaciones presentadas, se solicitará informe a la Abogacía del Estado para que indique si la tramitación ha sido conforme a derecho», detalla el Gobierno en su respuesta, en la que recuerda que la actuación ya dispone del informe ambiental.

Una vez emitido este informe, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible procederá a la aprobación definitiva del estudio «para posteriormente redactar los proyectos y ejecutar las obras por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), explica el Estado, que evita fijar plazos y que recuerda que el estudio del baipás se sometió a información pública en noviembre de 2024.

El Gobierno deja sin respuesta varias de las preguntas del PP, que denunciaba en su pregunta el retraso de la obra del baipás: «Se había anunciado que este año se estarían realizando las obras, pero no se ha vuelto a tener noticias sobre el tema», critican los populares, que urgen mejoras en las infraestructuras que permitan hacer frente a «los retos y amenazas que se ciernen sobre Ferrol y su comarca».

En otra pregunta, el PP afirma que Ferrol «es la ciudad de Galicia más abandonada en materia ferroviaria» y pregunta al Gobierno por las actuaciones previstas para reducir los tiempos del tren A Coruña-Ferrol, un viaje que actualmente «tiene una duración de 1 hora y 20 minutos» pese a estar separadas por 50 kilómetros.

En respuesta, el Ejecutivo apunta que la electrificación de este trayecto «está prevista dentro del plan de modernización de la infraestructura ferroviaria»: «Se encuentra en fase de estudio y planificación, lo que refleja el compromiso de avanzar hacia una red más eficiente y sostenible», afirma.