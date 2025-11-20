Betanzos mejora el tratamiento de los lodos en su depuradora

La instalación de un tornillo deshidratador en la depuradora de Betanzos mejorará de forma notable su funcionamiento en el tratamiento de los lodos, al tiempo que permitirá a la planta ahorrar energía en el procesamiento de las aguas residuales. Así lo informaron este miércoles el Concello y la empresa concesionaria del servicio de depuración, Viaqua, quienes detallaron que la inversión efectuada, de 60.000 euros, mejorará la fiabilidad de la planta, la modernizará y reducirá los costes de mantenimiento.

Para el Gobierno local, esta iniciativa será «clave en el funcionamiento de las instalaciones». Se trata de uno de los primeros sistemas instalados en Galicia que destaca por la mejora del proceso de tratamiento y el ahorro energético de la propia planta.

La alcaldesa, María Barral, visitó la planta junto con los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Andrés Hermida y Diego Fernández, y puso de relieve el interés del Concello y de Viaqua en «garantizar un servicio más seguro, eficiente y sostenible para la ciudadanía», así como que esta actuación se complementará con otras incluidas en el Plan Director de Saneamiento, que está pendiente de la financiación por la Xunta, pese a que Betanzos lo aprobó antes que otros ayuntamientos que ya recibieron fondos.