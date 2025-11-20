Los bomberos comarcales retoman las movilizaciones por el retraso en contratar más personal

Los bomberos de los parques comarcales de A Coruña retoman las movilizaciones ante el "bloqueo" de los procesos selectivos para contratar el personal comprometido en el acuerdo de desconvocatoria de la huelga de febrero de 2024. Así lo decidieron en una asamblea general de Bombeiros Comarcais de Galicia en la que los representantes de los trabajos acordaron dejar de realizar horas extraordinarias en el Consorcio de A Coruña, convocar movilizacioines e, incluso, llevar el caso a los tribunales.

"El personal tenía que estar contratado en el 2024 para cubrir el exceso horario que realizamos los bomberos de los Consorcios con respecto al resto de los empleados públicos", denuncian en un comunicado en el que acusan a la Xerencia del Consorcio Provincial de A Coruña de elaborar unas bases que, "lejos de ayudas a estabilizar el personal temporal mediante un concurso-oposición que valore la experiencia y la capacidad del personal aspirante, generan trabas en la cobertura de las plazas existentes y establecen pruebas totalmente inadecuadas, sin fundamento e ilógicas para el fin que persiguen".

Bombeiros Comarcais de Galicia dirige también sus críticas contra la Dirección Xeral de Emerxencias, a la que acusa de "permitir y avalar un proceso que no persigue el fin para el que fue diseñado". Apelan además a un incumplimiento del convenio colectivo "en múltiples aspectos, con interpretaciones arbitrarias e interesadas".

Las movilizaciones comenzarán en el Consorcio Provincial de A Coruña pero, en caso de que no se produzcan avances, los bomberos amenazan con exterderlas al resto de Galicia.