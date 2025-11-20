Los colegios de Oleiros, de luto por los recortes de profesorado

Los padres de todos los colegios de Oleiros se manifestaron esta mañana antes del inicio de las clases para denunciar los recortes de profesorado en los centros de enseñanza. Las comunidades educativas de todo ellos se unieron por el Día Mundial de la Infancia para vestirse de negro y guardar un minuto de silencio por el "desamparo que sufre la educación pública".

Las Anpas de los centros afirmaron que este acto se trata de una "unión de toda la comunidad frente a la vulneración de un derecho fundamental". Los padres de los CEIPs Ramón María del Valle Inclán, Juana de Vega, Luis Seoane, Rabadeira y Isidro Parga Pondal, denunciaron los recortes y la precariedad que sufren las escuelas públicas. "La falta de profesorado, la reducción de recursos y la supresión de proyectos esenciales están poniendo en riesgo la calidad educativa que nuestros niños y niñas merecen", destacaron en su manifiesto.

Son varias las Anpas del municipio que llevan en pie de guerra contra la consellería de Educación por la falta en particular de maestros especialistas para atender a los alumnos con necesidades especiales. Los padres del CEIP Valle Inclán en Perillo fueron los primeros en alzar la voz antes de arrancar el curso. Desde la Anpa explicaron entonces que habían remitido un escrito a la consellería en el que señalaban que este curso 2025-2026 "en vez de continuar con tres aulas en 3º de primaria, no concedieron una de ellas y habrá 27 alumnos de dos aulas". Para el colectivo de Perillo la situación es todavía más graves porque advierten, podría haber estudiantes con necesidades de apoyo educativo por lo que "la ratio podría ser superior".

Desde el centro Juana de Vega también denunciaron que hacía falta un especialista en Audición y Lenguaje, "una figura clave para ofrecer una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas". La presidenta de la Asociación de Familias del Alumnado Nós, Lucía Picado, llegó a afirmar que "están recortando encubiertamente el número de profesores", en un momento en el que aumenta el número de estudiantes con diagnósticos.

La situación provocó este miércoles un choque en el Parlamento gallego, entre la diputada nacionalista Iria Taibo y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Mientras que desde el Gobierno autonómico afirma que el centro de Perillo cuenta con los docentes adecuados para atender a los niños que están matriculados, la diputada del BNG denunció que los dos profesores enviados a través del Plan MEGA se están utilizando como tutores de aulas adicionales y no para atender las necesidades de apoyo específico, que era para los que fueron concebidos los fondos que financian el programa.