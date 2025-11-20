Culleredo niega la pérdida de una ayuda para una obra municipal

El Concello de Culleredo desmiente te que no se haya licitado la remodelación de la plaza Sagrada Familia, en Vilaboa, y que se haya perdido una subvención de la Diputación para ejecutarla, como afirmó el grupo de Alternativa dos Veciños, al que reclama que rectifique la información que difundió en este sentido. El Concello explica la actuación se retrasó por exigencias de Patrimonio.