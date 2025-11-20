Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil de Curtis detiene al autor de robos de máquinas agrícolas en la zona

Los aparatos sustraídos están valorados en 60.000 euros y estaban escondidos en fincas del detenido en Guitiriz y Oza-Cesuras

Curtis

La Guardia Civil del puesto de Curtis detuvo a un vecino de Guitiriz (Lugo) por la sustracción de maquinaria agrícola valorada en más de 60.000 euros en varios municipios de la provincia de A Coruña, según informó este miércoles el instituto armado. La operación Borsus permitió la detención de un varón de 29 años al que se le atribuye la sustracción de numerosa maquinaria agrícola en las localidades coruñesas de Vilasantar, Mesía, Curtis y Sobrado durante los meses de septiembre y octubre.

El individuo utilizaba fincas de su propiedad donde posee varias cabezas de ganado, situadas en Guitiriz y Oza-Cesuras, como escondite para los efectos sustraídos. El detenido como supuesto autor de cinco delitos de hurto y un delito de robo con fuerza tenía especial cuidado en ocultar los objetos, que tenían un valor superior a 60.000 euros. La Guardia Civil recuperó tres tractores, un remolque cisterna, dos desbrozadoras, una trituradora, un pastor eléctrico y varias cabezas de ganado. El detenido ya fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Betanzos.

La Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana fue «fundamental» para el éxito de sus investigaciones, por lo que expresa su agradecimiento a todas las personas que cooperaron con los agentes para esclarecer estos hechos.

