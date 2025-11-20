El nuevo parque de bomberos de Arteixo estará listo en enero de 2026

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, acompañado por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, y el presidente del Consorcio Provincial de Bombeiros, José Luis Barca, visitaron este jueves las obras del nuevo parque comarcal de Arteixo. Las instalaciones, financiadas por el Concello de Arteixo, estarán finalizadas en enero de 2026, anunció el presidente provincial. La previsión, avanzó, es que el traslado de los bomberos al nuevo parque culminará en el primer trimestre.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en una parcela del polígono de Morás de 4.000 metros cuadrados flanqueada por la nave de Grafoplás y por el futuro centro de economía circular del Cetim.

El proyecto, presupuestado en 1,3 millones, fue validado por los técnicos del Consorcio de Bombeiros, que destacan la «mejora operativa» que se derivará de la nueva ubicación, «con un acceso más inmediato a la autovía A-6 y la AG-55, reduciendo el tiempo de reacción en caso de emergencia».

Este nuevo parque comarcal dará servicio, como el actual, a los municipios de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, que suman una población de 135.000 habitantes y una de las zonas de mayor crecimiento demográfico y actividad del área metropolitana.

Vuelven las protestas

González Formoso aprovechó la visita para anunciar que el traslado de los bomberos a las nuevas instalaciones coincidirá con el refuerzo de personal comprometido por el Consorcio «para mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía».

El anuncio coincide con la celebración de una asamblea general de los Bombeiros dos Parques Comarcais de Galicia en la que se acordó iniciar medidas de presión ante lo que consideran un «bloqueo grave» en la negociación de las bases específicas para la contratación del personal comprometido en el acuerdo de desconvocatoria de la huelga del pasado año.

Los efectivos denuncian que este personal «tenía que estar contratado en 2024» para «cubrir el exceso horario que los bomberos de los consorcios realizan respecto al resto de los empleados públicos».

Los bomberos denuncian además que las nuevas bases establecen «pruebas totalmente inadecuadas, sin fundamento e ilógicas» y no contribuyen a estabilizar el personal. Entre otras medidas de presión, los efectivos acordaron no realizar horas extra en los parques de A Coruña y concentraciones de protesta.