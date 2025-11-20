Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG denuncia que máis do 50% dos usuarios do comedor poderán quedar sen axudas

RAC

Sada

O BNG de Sada advertiu dunha «situación preocupante» tras coñecerse os primeiros datos do novo procedemento de concesión das axudas de comedor do colexio de Mondego. A formación desvela que tan só 12 familias lograron presentar toda a documentación en regra, a pesar de que o comedor contou o pasado curso con arredor de 200 comensais de media. O resto dos solicitantes, 69, terán que subsanar deficiencias na documentación; «No mellor dos casos, as axudas non chegarán nin ao 50% dos comensais», denuncia.

Os datos, afirman os nacionalistas,avalan o seu voto en contra o cambio do sistema de concesión de axudas, que ata o curso pasado xestionaba a Anpa, «que repartía de maneira equitativa o importe achegado polo Concello entre todas as familias usuarias». O pleno optou por mudar o sistema para repartir as subvencións en función da renda, pero o BNG expresou as súas dúbidas por complicar os requisitos burocráticos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents