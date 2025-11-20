O BNG denuncia que máis do 50% dos usuarios do comedor poderán quedar sen axudas
O BNG de Sada advertiu dunha «situación preocupante» tras coñecerse os primeiros datos do novo procedemento de concesión das axudas de comedor do colexio de Mondego. A formación desvela que tan só 12 familias lograron presentar toda a documentación en regra, a pesar de que o comedor contou o pasado curso con arredor de 200 comensais de media. O resto dos solicitantes, 69, terán que subsanar deficiencias na documentación; «No mellor dos casos, as axudas non chegarán nin ao 50% dos comensais», denuncia.
Os datos, afirman os nacionalistas,avalan o seu voto en contra o cambio do sistema de concesión de axudas, que ata o curso pasado xestionaba a Anpa, «que repartía de maneira equitativa o importe achegado polo Concello entre todas as familias usuarias». O pleno optou por mudar o sistema para repartir as subvencións en función da renda, pero o BNG expresou as súas dúbidas por complicar os requisitos burocráticos.
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros