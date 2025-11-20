Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG levou ao Parlamento a situación do Valle Inclán

A comunidade educativa do colexio do Valle Inclán de Perillo leva varias semanas a reclamar que se envíen ao centro dous profesores para cubrir as necesidades do alumnado. O colexio esixira dous profesionais para manter os desdobres de 3º e 6º de primaria. Porén, a Consellaría de Educación enviou ao centro dous mestres procedentes do Plan MEGA como apoio de reforzo, deixando na súa man a decisión de cumprir coas ratios establecidas ou empregar estes recursos extraordinarios para tarefas. Foi por iso que a deputada oleirense Iria Taibo lembroulle a Román Rodríguez que o profesorado procedente do Plan MEGA «debe ser de reforzo, e que a Consellaría ten que cubrir as necesidades ordinarias dos centros con recursos propios», usando o Plan MEGA para as necesidades adicionais e para mellorar a calidade da atención.

