Oleiros renovará vestuarios y gradas del campo O Redondo por 1,6 millones

El Concello de Oleiros llevará a pleno un proyecto para renovar las gradas y los vestuarios del campo de fútbol O Redondo por un importe que asciende a 1,6 millones de euros. El Ejecutivo local, que aportará 1,2 millones a estas obras, llevará el tema a pleno para solicitar a la Diputación una subvención de 400.000 euros, lo que supone el 24% del importe total.

La Concejalía de Obras Públicas anuncia que prevén realizar una actuación estructural, enmarcada en la Agenda Urbana 2030 del Concello y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que contempla una mejora integral del equipamiento.

«Responde a una necesidad urgente de modernización, inclusión y cohesión social», según indica el texto del informe municipal.

Instalaciones "en mal estado"

El actual edificio del campo de fútbol, que alberga las gradas cubiertas, descubiertas, almacenes y vestuarios, son antiguos y se encuentran en «mal estado». Además, no pueden emplearse cuando llueve por la inexistencia de una cubierta y por el «deficiente» diseño de la parte inferior que, aunque está cubierta, impide ver gran parte de la superficie que ocupa el campo de fútbol. El Concello señala que no solicitó ni obtuvo ninguna otra subvención a la Diputación para este fin.

El Ejecutivo local aclara además que esta intervención se amparará en criterios de sostenibilidad, accesibilidad, eficiencia energética y valor arquitectónico. «Queremos reforzar la infraestructura deportiva local y su papel como espacio comunitario de referencia en el municipio y en el entorno comarcal y el desarrollo de talento», sostiene el Ayuntamiento.

Asimismo, subraya que la renovación permitirá adecuar las instalaciones a las demandas actuales de los clubes y escuelas deportivas que utilizan el campo, garantizando espacios «seguros», funcionales y acordes al incremento de actividad registrada en el complejo deportivo en los últimos años.