Premio de videocreación para dos jóvenes cambresas
Cambre
El vídeo Maronda, realizado por Blanca Navarrete y Antía Rodeiro, de Cambre, es uno de los tres premiados en la modalidad de videocreación del certamen Xuventude Crea 2025, cuyo fallo se dio a conocer este miércoles en Santiago. La obra combina palabra, música, danza, material de archivo y animaciones sobre la necesidad de la representación en la literatura de la realidad LGBTIQ+ .
