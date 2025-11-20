El PSOE denuncia la «parálisis» con la oficina del proyecto de rehabilitación de O Petón

El PSOE de Arteixo critica la «falta absoluta de avances» con respecto al proyecto de rehabilitación integral del barrio de O Petón, aprobado por la Xunta en febrero tras años de reclamaciones vecinales e iniciativas del propio PSOE. El portavoz socialista, Martín Seco, denuncia que diez meses después de la comunicación oficial «ni Xunta ni Ayuntamiento pusieron en funcionamiento la oficina de rehabilitación, una herramienta imprescindible para informar a las familias afectadas, asesorar sobre las mejoras subvencionables en las viviendas y coordinar las actuaciones previstas en los espacios públicos».