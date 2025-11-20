El PSOE denuncia la «parálisis» con la oficina del proyecto de rehabilitación de O Petón
Los socialistas critican que diez meses después de su aprobación los vecinos «siguen sin saber nada»
Arteixo
El PSOE de Arteixo critica la «falta absoluta de avances» con respecto al proyecto de rehabilitación integral del barrio de O Petón, aprobado por la Xunta en febrero tras años de reclamaciones vecinales e iniciativas del propio PSOE. El portavoz socialista, Martín Seco, denuncia que diez meses después de la comunicación oficial «ni Xunta ni Ayuntamiento pusieron en funcionamiento la oficina de rehabilitación, una herramienta imprescindible para informar a las familias afectadas, asesorar sobre las mejoras subvencionables en las viviendas y coordinar las actuaciones previstas en los espacios públicos».
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- Clara González, adiestradora de Arteixo: «En la adolescencia, los perros sienten tanto que a veces olvidan lo aprendido»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros