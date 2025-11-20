Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tránsito de vehículos pesados colapsa la carretera en Suevos

Los vecinos se han vuelto a movilizar por el incremento de vehículos pesados que circulan por una vía «estrecha y sin aceras»

El tránsito de vehículos pesados colapsa la carretera en Suevos

El tránsito de vehículos pesados colapsa la carretera en Suevos

RAC

RAC

El incremento de vehículos pesados que circulan hacia el puerto exterior colapsa la carretera en la parroquia de Suevos. Los vecinos han cortado el tráfico y han protagonizado protestas para manifestar su hartazgo y preocupación ante la peligrosidad de la circulación constante de camiones por esta vía «estrecha y sin aceras». «Esto es insufrible, pasan de día y de noche», denunciaban en una manifestación celebrada a principios de este mes de noviembre. Ahora, se han vuelto a movilizar para grabar con sus móviles la situación que viven a diario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents