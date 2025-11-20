El tránsito de vehículos pesados colapsa la carretera en Suevos

El incremento de vehículos pesados que circulan hacia el puerto exterior colapsa la carretera en la parroquia de Suevos. Los vecinos han cortado el tráfico y han protagonizado protestas para manifestar su hartazgo y preocupación ante la peligrosidad de la circulación constante de camiones por esta vía «estrecha y sin aceras». «Esto es insufrible, pasan de día y de noche», denunciaban en una manifestación celebrada a principios de este mes de noviembre. Ahora, se han vuelto a movilizar para grabar con sus móviles la situación que viven a diario.