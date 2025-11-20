El tránsito de vehículos pesados colapsa la carretera en Suevos
Los vecinos se han vuelto a movilizar por el incremento de vehículos pesados que circulan por una vía «estrecha y sin aceras»
El incremento de vehículos pesados que circulan hacia el puerto exterior colapsa la carretera en la parroquia de Suevos. Los vecinos han cortado el tráfico y han protagonizado protestas para manifestar su hartazgo y preocupación ante la peligrosidad de la circulación constante de camiones por esta vía «estrecha y sin aceras». «Esto es insufrible, pasan de día y de noche», denunciaban en una manifestación celebrada a principios de este mes de noviembre. Ahora, se han vuelto a movilizar para grabar con sus móviles la situación que viven a diario.
