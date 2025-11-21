Casi 25.000 visitas a Meirás desde su recuperación

El alcalde de Sada, Benito Portela, participó este miércoles en el programa especial de La Noche en 24 horas que se emitió desde el pazo de Meirás y desveló que, desde su recuperación al patrimonio público, aún provisional, este BIC ha recibido casi 25.000 visitas, a las que hay que sumar las realizadas por grupos, unas seiscientas.