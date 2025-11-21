Más de 50 asociaciones de Cambre se manifiestan este domingo por el "bloqueo" del Concello

El tejido asociativo de Cambre ha convocado una manifestación con el lema "Polo desbloqueo de Cambre" para reclamar soluciones políticas que atajen la parálisis administrativa que sufre el Ayuntamiento. La concentración será este domingo, 23 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas delante de la casa del Concello.

Al igual que hicieron el pasado 20 de octubre, más de 50 entidades locales vuelven a alzar la voz de manera conjunta. Desde diferentes asociaciones destacan que "el parálisis actual es insostenible" y que afecta a la calidad de los vecinos de la localidad. Hasta el momento han presentado escritos ante la Valedora do Pobo, el Consello de Contas o la FEGAMP para denunciar el bloque administrativo. Esto ha provocado, entre otros, el atraso de años en pago de subvenciones y convenios, el abandono de instalaciones municipales o la falta de transparencia en la casa consistorial.

Las diferentes entidades afirman que actúan de "forma independiente y no partidista" con el objetivo de "restaurar el funcionamiento normal del Concello de Cambre", para poder tener servicios públicos gestionados con "eficacia, transparencia y responsabilidad". Las asociaciones reclaman la "unión de todos los grupos políticos" para "salir adelante", ya que admiten que la fragmentación del Pleno requiere la suma de las diferentes formaciones para poder aprobar los presupuestos o medidas para abordar el bloqueo. "Pedimos que por lo menos 11 concejales se unan", admiten desde las asociaciones.

En las últimas semanas el Ejecutivo local ha intentado abordar algunas de estas reivindicaciones. Esta semana el Concello firmó el convenio con la escuela de música Sementeira para poder abonar ayudas municipales de hasta 63.000 euros, y también ha dado prioridad al Club Ciclista de Cambre para recibir los pagos atrasados. De igual forma, los vecinos admiten avances como las obras en el pabellón de O Graxal y la instalación de una carpa en el centro para que los alumnos puedan practicar deporte a cubierto.

Con todo, el asociacionismo señala que todavía queda mucho camino por recorrer y reclaman que se visibilice el "desgobierno" que vive el municipio. "Pedimos responsabilidad a los grupos políticos, pero también a la secretaria, interventora y el resto de funcionarios para que se desbloquee la situación", dicen.

Para la manifestación, las entidades intentarán mostrar e ir ataviados de la actividad que representan. De esta forma, se anima a los clubes deportivos a hacer una demostración de sus deportes, a los grupos de teatro a representar una pieza o a los músicos a tocar algo el domingo.