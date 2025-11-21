Madi Vera, cantante de Oleiros: «Aprendí a cantar en el karaoke de Santa Cristina»
‘Perderse contigo’ fue la primera canción del proyecto musical de la artista oleirense Madi Vera. Tras años viviendo en el extranjero, la cantante vuelve a su tierra natal con composiciones espirituales y que hablan del más allá
A la oleirense detrás de Madi Vera siempre le ha interesado cantar. Después de años formándose en la música, la artista ha empezado su proyecto con la canción Perderse contigo, y ya está preparando su nuevo disco para el 2026.
Madi Vera achaca su amor por la música a su familia, pero principalmente a su padre, «que es muy melómano». «Cuando los primos éramos pequeños nos llevaban a todos al karaoke de Santa Cristina, allí aprendí a cantar», confiesa la oleirense. Cuando su familia y amigos empezaron a escuchar cómo cantaba, la animaron a explorarlo más a fondo.
A partir de ese momento, a sus once años, comenzó a dar clases de canto y una vez alcanzó la mayoría de edad se dio cuenta que era algo a lo que se quería dedicar profesionalmente. «Me fui a Inglaterra a estudiar canto moderno», narra la artista. «Allí aprendí toda las bases sobre la industria musical, las técnicas vocales y los diferentes géneros y también empecé a descubrir mi faceta más de compositora», dice.
Tras terminar sus estudios se marchó a vivir a Francia a trabajar, donde también conoció a su productor actual y empezó a grabar sus composiciones. «Me di cuenta de que necesitaba ponerle empeño y tiempo a mi música», señala la oleirense.
Ahí empezó el proyecto de Madi Vera, una «combinación de muchas cosas quería que representasen a mi yo más melódico sonoro y dulce». «Madi viene por nombre de la niña que aparece en serie de la Asistenta, que trata de una mujer que es maltratada por su pareja. Me interesaba muchísimo ese tema y me había gustado el nombre, por lo que quise incluirlo. Vera viene por la primavera, porque creo que me representa el mundo de las flores y el sol», explica la cantante.
Vivir en tantos lugares le ha aportado toda clase de referencias e influencias, entre las que cita el grupo australiano Parcels o la cantante mexicana Carla Morrison. En su nuevo disco, que verá la luz el año que viene, cada canción « habla de una etapa». Con el lanzamiento de cada una de ellas, la idea de la artista es contar las historias que esconden. «En mi composición me gusta tratar temas que van más allá», afirma. «Soy muy espiritual, me gusta conectar con las emociones y en mi música intento hacer lo mismo», añade.
La cantante agradece poder sacar todas estas composiciones en su casa, con su red de apoyo. «Llevaba ocho años de mi vida fuera. Estoy volviendo a conectar con la industria y el panorama musical de A Coruña, conociendo a grupos y artistas de la ciudad que merecen mucho la pena», concluye.
