Bergondo superará por primera vez los diez millones de presupuesto

El Concello de Bergondo elevará al próximo pleno el presupuesto de 2026, que por primera vez en su historia supera los 10 millones de euros. Las cuentas ascenderán a 10.502.702 euros, lo que supone un incremento de 1,1 millones de euros con respecto al de este año. El capítulo de inversiones acapara el 20,17% del total, 2.118.633 euros, un millón más que el pasado ejercicio.

«Hacemos un esfuerzo inversor considerable pero sin desatender nuestra verdadera filosofía: las políticas que afectan y benefician directamente a las personas», sostiene el Gobierno local (PSOE- Alternativa dos Veciños). Entre las obras que prevé ejecutar el 2026, el Ejecutivo destaca la mejora de la seguridad viaria y accesibilidad en la playa de Gandarío; la realización de una senda en la subida de Gandarío a Moruxo (propuesta ganadora de los presupuestos participativos); la ejecución de un «entorno escolar y saludable» en la escuela infantil de Guísamo, e inversiones de abastecimiento y saneamiento que estarán financiadas con aportaciones de Viaqua (el proyecto contable reserva 413.500 euros para mejoras de la red de alcantarillado).

La actuación más costosa incluida en las cuentas municipales es la mejora de la seguridad viaria y accesibilidad en la playa de Gandarío, una obra incluida en el Plan de Movilidade Urbana Sostible (PMUS) que absorberá 514.998 euros. El plan municipal de mejora de caminos copará 490.189 euros y el acondicionamiento del entorno de la escuela infantil de Guísamo, 290.495 euros.

El gasto corriente supone casi el 52% del presupuesto de Bergondo para 2026. El Ejecutivo municipal subraya que en este capítulo se incluye el coste de contratos esenciales como los de agua, limpieza de edificios y servicios sociales. Los programas de servicios sociales copan 1.029.600 euros, lo que supone un 19% del gasto corriente.

El contrato más cuantioso es el de ayuda en el hogar: «Supone un gran esfuerzo para los concellos, que asumen competencias que no les son propias para financiar un servicio de gran trascendencia para la ciudadanía», incide el Concello bergondés, que detalla que las cuentas reservan 260.000 euros para los programas de envejecimiento activo y Universo Diverso.

El documento contable consigna 40.000 euros para ayudas de emergencia social y 151.100 euros para convenios con entidades educativas, sociales o de desarrollo de la actividad empresarial. El Ejecutivo amplía además los fondos de Turismo para celebrar los 900 años del monasterio de Bergondo.