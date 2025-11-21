Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Culleredo oferta 50 plazas para niños en su cabalgata real

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo oferta 50 plazas para niños del municipio para participar en la Cabalgata de Reyes de 2026 como figurantes. Los aspirantes deben tener el uno de enero entre 8 y 10 años y deberán inscribirse desde el lunes a las 09.00 horas y hasta el 10 de diciembre a en la sede electrónica municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents