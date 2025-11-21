Culleredo oferta 50 plazas para niños en su cabalgata real
Culleredo
El Concello de Culleredo oferta 50 plazas para niños del municipio para participar en la Cabalgata de Reyes de 2026 como figurantes. Los aspirantes deben tener el uno de enero entre 8 y 10 años y deberán inscribirse desde el lunes a las 09.00 horas y hasta el 10 de diciembre a en la sede electrónica municipal.
