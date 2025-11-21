A juicio un empleado de banca de Betanzos por sustraer 161.000 euros de fondos de una fallecida

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles al empleado de banca de Betanzos acusado de cometer un delito de estafa agravada continuada y otro de falsedad de documento mercantil por apoderarse mediante diversas artimañas de los fondos de una clienta fallecida.

La Fiscalía acusa a este trabajador, ya jubilado, de sustraer 161.720 euros y pide que le impongan por ello una pena de 6 años de prisión y una multa de 5.400 euros.

El acusado, de 68 años y sin antecedentes penales, trabajó 45 años en el sector de la banca, los últimos en una oficina de Betanzos situada en el Cantón Claudino Pita. La Fiscalía sostiene que sabía de la existencia de varios productos bancarios a nombre de una mujer fallecida en 2008 por un importe total de 192.030 euros que su heredera no había reclamado.

«Guiado por el ánimo de obtener un lucro indebido» y «con grave daño para la seguridad del tráfico mercantil», según recoge el escrito del Ministerio público, el acusado creó una cuenta en la que figuraba como titular la fallecida y simuló la firma de esta «con el propósito de incorporar a su patrimonio, de forma progresiva, todo el capital», que se repartía entre un depósito a plazo fijo y un fondo de inversión.

Para conseguirlo, canceló el depósito a plazo fijo, transfirió los fondos a la cuenta que había creado en 2017 y comenzó a retirar el dinero mediante disposiciones en efectivo a través del cajero automático. Realizó hasta 138 extracciones, casi todas por cuantía de 990 euros, hasta agotar el saldo. Después, siempre según la Fiscalía, ordenó un reembolso automático mensual desde el fondo de inversión hasta la cuenta y retiró los fondos a través de varias operaciones en el cajero. La última, el 9 de noviembre de 2021, cuando fue detenido.