Norbigás proyecta invertir 15 millones en una planta de biometano en Teixeiro

La empresa vasca Norbigás proyecta construir una planta de biometano en el polígono de Teixeiro (Curtis). La compañía prevé invertir 15 millones en este proyecto, que ha sido declarado estratégico por la Xunta de Galicia.

La Consellería de Economía e Industria ha publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de esta actuación. Las personas interesadas pueden consultar el proyecto en la web del departamento autonómico.

La empresa prevé construir la planta en una parcela de 25.690 metros cuadrados del parque empresarial, que ya acoge otra planta de bioetanol, biodiesel y biomasa.

La planta tendrá capacidad para tratar unas 116.000 toneladas anuales de residuos orgánicos originarios del sectode de la ganadería, avicultura y de la industria alimentaria. A través de este proceso biológico se generará biogás, un gas de origen renovable compuesto principalmente por metano (60%) y dióxido de carbono (40%) que será sometido posteriormente a un proceso de purificación para la producción de biometano para ser inyectado en la red de gas.

Tras el proceso de obtención de biogás, se generarán alrededor de 107.000 toneladas al año de un producto llamado digestato estabilizado que tendrá varios destinos por su capacidad fertilizante, formaciónd de compost o recirculación a la cabecera del mismo proceso para la reducción de la concentración de solidos totales.

Luz verde a otra planta de biometano

La Xunta ha concedido autorización ambiental integrada a Bioetanol Galicia SA para implantar una nueva planta de producción de biometano y fertilizantes en el polígono de Teixeiro.

Se trata de una iniciativa declarada prioritaria por el Gobierno gallego.

La fábrica tendrá una capacidad de tratamiento de residuos de 150.053 toneladas al año y contará con dos líneas de tratamiento mediante digestión anaerobia diferenciadas en función de los residuos de entrada y del destino del digerido que se obtenga.

La Consellería de Medio Ambiente considera que su implantación no tendrá impactos significativos y que su puesta en marcha será viable siempre que se cumplan ciertas condiciones para mitigar las emisiones contaminantes y minimizar las molestias por malos olores y ruidos.