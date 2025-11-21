Pontón pide en Xilonor una moratoria real al eucalipto
La nacionalista defiende que la impulsada por el Partido Popular es ‘fake’
Coirós
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó este jueves las instalaciones que tiene en Coirós la empresa especializada en madera contralaminada Xilonor, destacó su apuesta por el pino y defendió que la industria debe orientarse, como esta compañía, a la transformación y la introducción de nuevos productos. Reclamó una moratoria indefinida al eucalipto, frente a la «fake» del PP, que, según considera, «no es un modelo de futuro» para el monte gallego, ni por rentabilidad ni por sus «consecuencias medioambientales». También subrayó la necesidad de apostar por un monte «más sostenible».
