Bergondo se manifestará de nuevo contra el baipás de Infesta

Bergondo

El Concello de Bergondo convoca para el próximo viernes la segunda manifestación contra el proyecto del Ministerio de Transporte para la supresión del baipás de Infesta, que se llevará a cabo tras recurrir la negativa del Gobierno a aceptar la alternativa municipal a esa actuación por estimar que «no resulta viable técnicamente». La protesta partirá a las 19.00 horas de la carretera a Montellos junto al Hotel Luso y se realizará bajo el lema Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila.

