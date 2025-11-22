Betanzos instala luminarias led en 461 puntos de luz del municipio
Betanzos
El Concello de Betanzos adjudicó por 1,1 millones de euros una nueva fase de su programa de mejora del alumbrado público, con el que se instalarán 461 puntos de luz para sustituir las luminarias actuales por otras con mayor rendimiento lumínico gracias a la tecnología led.
Se renovarán las del polígono industrial de Piadela, Viuxe, Montellos, Roibeira, Bravio, Tabacos, Acea, San Xiao, tramos de Betanzos a Coirós en dirección a Ferrol, así como calles del casco urbano como Concepción Arenal, Pescadería, Castro, grupo Brigantium, avenida de A Coruña, Paseo de la Tolerancia, Fonte de Unta, plaza Alfonso IX, Cruz Verde, Camino de Cal das Barras y avenida de Castilla entre otras.
