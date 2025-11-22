Colas para entrar: así fue la Festa da Centola en el puerto de Lorbé este sábado

El marisco volvió este sábado a ser protagonista en Lorbé, en Oleiros, con una celebración de la nueva edición de la Festa da Centola que congregó a gran número de asistentes al mediodía en una carpa instalada en el puerto de la localidad. Hubo cola para entrar al recinto, y, una vez con las puertas abiertas, familias y grupos de amigos disfrutaron de raciones del crustáceo.

Colas y brindis en la Festa da Centola de Lorbé / Carlos Pardellas

En la festividad gastronómica, que fue organizada por la Cofradía de Pescadores, también se sirvió mejillón, y se ofreció producto de calidad garantizada en restaurantes de la villa portuaria.