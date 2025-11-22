Culleredo oferta una plaza temporal de administrativo
Está destinada a jóvenes para facilitar su inserción laboral y tendrá una duración de nueve meses
El Concello de Culleredo publicó las bases del proceso para la contratación temporal de una persona joven durante nueve meses en un puesto de administrativo. La iniciativa está subvencionada por el Gobierno para facilitar la incorporación laboral de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y está cofinanciada por la Unión Europea. El contrato será de jornada completa y la persona seleccionada trabajará en tareas administrativas del Concello como la tramitación de expedientes, gestión documental, atención a la ciudadanía o apoyo en el uso de aplicaciones informáticas.
Los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años, estar en situación de desempleo e inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Se dará prioridad a personas con discapacidad, trans o en riesgo de exclusión social.
