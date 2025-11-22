La Diputación saca a concurso el mirador de Gabenlle, en A Laracha, por 20.000 euros

La Diputación ha sacado a concurso, por 20.000 euros, la creación de un nuevo mirador en el área recreativa de Gabenlle, una actuación propuesta por el Concello de A Laracha y que será financiada por Next Generation de la Unión Europea, según un convenio con Turismo de Galicia. El plazo para presentar ofertas terminará el 3 de diciembre.

El proyecto fue redactado por la Fundación Juana de Vega por solicitud municipal, e incluye la creación de caminos y pavimentos elaborados con madera, así como zonas de estancia y elementos de juego. Habrá bancos orientados al río Anllóns, concebidos como un espacio «de descanso, encuentro y observación», así como «hoteles de insectos», esto es, zonas en las que podrán vivir, que se integrarán en estructuras de troncos. La propuesta incorpora un sistema de señalización, que también se elaborará en madera, con información divulgativa sobre los valores naturales del área.

El mirador se creará en una antigua plantación forestal de pinos, actualmente en desuso y con «numerosos ejemplares en mal estado». La madera de las tala se aprovechará, para reducir, así, la huella de carbono de la obra, y todas las nuevas estructuras, según el Ayuntamiento, tendrán «un impacto visual mínimo», pues se emplearán «volúmenes ligeros, materiales naturales y colores acordes con el paisaje natural».

La actuación fue propuesta por el Concello para que se incluyese en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Os Fogóns do Anllóns, que tiene como objetivo convertir los municipios por los que pasa la corriente en «destinos de referencia en turismo de naturaleza y gastronómico». También busca mejorar el estado del río.