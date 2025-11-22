Hellen Krutzsch, de un salón de belleza en Oleiros a un podcast: «Aquí nos convertimos en psicólogos»

Pintarse las uñas puede ser un acto muy íntimo. Las reflexiones que se dan cuando estás en la silla son muchas, y esa hora que puede llevar una manicura suele rellenar los silencios incómodos con las anécdotas del día a día. Esta experiencia fue la que llevó a Hellen Krutzsch comenzar su podcast Lo que se habla en la mesa.

La brasileña asentada en Oleiros explica que llegó a España porque quería «una aventura, algo distinto» y que varios amigos suyos le animaron a mudarse a Europa. Su marido y ella sabían que se vendrían a España, porque el idioma era más sencillo de aprender. «Elegimos A Coruña porque vimos que la economía era mejor aquí, en el norte», admite Krutzsch, que añade que el clima es «muy parecido al de Santa Catarina», su ciudad natal.

Allí era profesora de baile para niños, aunque también hacía trabajos de maquillaje en su tiempo libre. «Cuando llegué aquí hice un stop en mi vida y empecé en la belleza, porque era artístico y también por ser algo que hace que la gente se sienta mejor», explica. Para Krutzsch aunque el baile mejora a la gente el humor, en el sector de la belleza puede aportar algo más.

Cuando empezó con su negocio, Gold Beauty, en el núcleo de Perillo, se dio cuenta de que las clientas a las que les hacía las manicuras siempre le preguntaban lo mismo: de dónde era y por qué había escogido Galicia para asentarse. «Esa pregunta se repetía continuamente así que decidí grabar un podcast para contar un poco de mi vida», señala.

La creadora rechaza la opinión de que en un centro de belleza «siempre se habla de tonterías» o de «chismes». «Al final hay todo tipo de conversaciones, nos convertimos casi en psicólogos aquí», admite Krutzsch.

Y es que hacerse las uñas puede ser un ritual muy íntimo, en el que los clientes pasan cerca de una hora muy próximos a la persona que está cuidándole las manos, por lo que es inevitable hablar. Dentro de las historias que le cuentan mientras están en la silla están las dificultades que han sufrido en su vida, pero también las cosas bonitas por las que están pasando, sus proyectos o las últimas compras que han hecho. «Algunas clientas me dicen que están aprendiendo y un idioma y me preguntan si puedo hablar portugués con ellas. Yo aprendo un poco y ellas aprenden un poco. Al final esos intercambios son muy guays», dice la esteticista oleirense.

«Yo me he llevado bien muy rápido a la gente de aquí, y creo que es recíproco. Tengo mucho cariño a mis clientas, a pesar de que siento que no soy una persona muy abierta», admite Krutzsch. A pesar de ello , afirma que siempre le ha gustado escuchar al resto. «Una clienta me dijo: ‘Mira Hellen, yo entro aquí y hablamos de muchas cosas y al final salgo más leve, más tranquila’», dice.

Con el podcast empezaron hace apenas unas semanas, con su hermana de protagonista del primer episodio. «Quiero que la gente se sienta cómoda, que hable solamente de lo que quiera», indica. Y es que en esa primera grabación con su hermana surgieron temas complicados, como la maternidad o cómo hacer amistades cuando no hablas el idioma. «La primera tenía que ser con ella porque todo el mundo me preguntaba por su historia», recuerda la de Gold Beauty.

Con el tiempo la podcaster quiere ir a entrevistando a todas las clientes que quieran. «Queremos hacer ver que hacerse las uñas o cuidarse a una misma no es simplemente ponerse más guapa, también es un sitio donde conversar, donde puedes abrirte un poquito, escuchar consejos y puedes reírte», dice.

«Al final las cosas pasan y tú no puedes tener vergüenza de tu historia», opina Krutzsch, que añade que «una vez que subo el podcast se ve más fácil todo». La esteticista anima a que los vecinos participen y que no solo se hagan los tratamiento de siempre, sino que también aparezcan en sus redes sociales.

La brasileña no solo quiere entrevistar a las clientas del día a día. Una de sus ideas es poder hablar con las distintas emprendedoras que viven y trabajan también en Oleiros. «Tengo muchas clientas que vienen, me cuentan sus proyectos y al final acabo siempre preguntando yo sobre ellos y hablamos de lo que es ser autónomo y todo este mundo del emprendimiento», señala.