Una jornada aborda el uso en común del Xalo por los vecinos
Culleredo
La Comunidad de Propietarios del Monte Veciñal en Man Común del Xalo de Celas organiza este sábado una jornada sobre su conservación a lo largo de la historia en el local social del parque de la Torre de Celas. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo participará en la apertura del acto a las 10.30 horas. Durante la sesión se abordarán las comunidades de montes ejemplares, el patrimonio cultural y tradicional del monte Xalo y la historia del uso y la conservación de ese lugar por parte de los vecinos de Celas.
