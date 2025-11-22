Medalla de oro al técnico de Deportes Marcos Docampo: «Queremos un Arteixo más activo y saludable»

Marcos Docampo, técnico de Deportes del Concello de Arteixo desde 2007, ha sido reconocido como mejor gestor de Galicia en los Premios Galicia a Xestión Deportiva. Se trata de unos galardones que otorga la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede), presidida por Eduardo Blanco Pereira, para distinguir a las personas y entidades que destacan por su «contribución en el desarrollo y excelencia en la gestión deportiva» en Galicia.

La distinción llega justo cuando Marcos Docampo celebra sus «bodas de plata» como técnico de Deportes, primero en el Ayuntamiento de A Coruña y, desde hace 18 años, en Arteixo. Licenciado en INEF y apasionado del deporte, este funcionario predica con el ejemplo : «Voy cuatro o cinco días a la semana al gimnasio», cuenta. Compagina estos entrenamientos con otro tipo de prácticas deportivas más lúdicas y, si algo no perdona, son sus pachangas con amigos.

«Cuanto más deporte hagas, más salud», afirma rotundo este técnico, que se marca como reto «atender cada día a más personas sedentarias para que se integren en los programas deportivos». Precisamente, ese es el objetivo de la iniciativa pionera Adestra a túa saúde que pusieron en marcha los ayuntamientos de Arteixo y Abegondo con la colaboración de la Xunta, apunta Docampo. Se trata de un programa que deriva a pacientes de los centros de salud con problemas de sedentarismo para que, tras una primera valoración de los técnicos, se integren en alguna de las actividades deportivas municipales.

Docampo se mostraba ayer agradecido por un premio que considera un éxito compartido. «Me lo dan a mí porque toca, pero es para todo el departamento», subraya este técnico, que destaca la labor de sus cuatro compañeros de área y el de las cerca de 150 personas que de forma indirecta participan en el desarrollo de las actividades.

«Creo que este premio es por el conjunto de valores que trabajamos aquí, no solo con la construcción de infraestructuras, sino mediante el fomento de hábitos saludables», reflexiona Docampo, que tiene claro cuál es el objetivo compartido: «Queremos un Arteixo más activo, deportivo y saludable», resume.

Las cifras, celebra, indican que van por el buen camino, con casi 9.000 abonados a los complejos deportivos; un millar a las escuelas deportivas y otros tantos a las actividades extraescolares.

La gala de entrega de los premios se celebrará el próximo 28 de noviembre, a las 20.00 horas, en el auditorio Fuxan os Ventos de Lugo.