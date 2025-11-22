Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música en el centro cívico por la festividad de Santa Lucía

RAC

Arteixo

El centro cívico Manuel Murguía será el lugar donde actuará este sábado a las 12.00 horas la Banda de Música Santiago, de Arteixo, con motivo de la festividad de Santa Lucía. En el mismo lugar a las 18.00 horas intervendrán la Coral Sagrada Familia, el grupo de pandereta de mayores y el Orfeón de Arteixo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents