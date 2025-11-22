Música en el centro cívico por la festividad de Santa Lucía
Arteixo
El centro cívico Manuel Murguía será el lugar donde actuará este sábado a las 12.00 horas la Banda de Música Santiago, de Arteixo, con motivo de la festividad de Santa Lucía. En el mismo lugar a las 18.00 horas intervendrán la Coral Sagrada Familia, el grupo de pandereta de mayores y el Orfeón de Arteixo.
