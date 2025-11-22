Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP critica el estado del pabellón de Miño

El PP de Miño denuncia que el «estado de abandono» del pabellón obligó a aplazar una actividad deportiva por goteras. La formación tacha lo sucedido de «vergüenza» y lo achaca a la «falta de compromiso» del Ejecutivo local. El Gobierno municipal afirma que esta suspensión se debió a las obras en la cubierta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents