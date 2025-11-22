El PP reclama un plan de actuación para O Portádego ante su estado de «abandono»

La existencia en O Portádego de aceras hundidas, filtraciones de agua en garajes, calzadas desniveladas, farolas averiadas y un paso de peatones sin visibilidad hace que el PP de Culleredo califique de «abandono» la situación de esta localidad, para la que exige al Concello un plan de actuación con carácter inmediato. Los populares demandan la creación de nuevas plazas de aparcamiento y la construcción de una rotonda en el cruce de la N-550 con la calle Alcalde Electo Carballo y destacan que los vecinos les expusieron su preocupación por el «deterioro continuado de la zona».

Entre los problemas denunciados por los residentes figuran el hundimiento de las aceras de la avenida de O Portádego junto al edificio Los Arcos, lo que causa grietas y filtraciones a los garajes. El PP señala que hartos de esperar por el Concello», los vecinos han decidido efectuar la reparación ellos mismos», según indica la portavoz de la formación, Izaskun García. También aluden los residentes a un desnivel en mitad de la calzada y a continuos arrastres de tierra y piedras cuando llueve desde una zona utilizada como aparcamiento.

Otra demanda vecinal es el arreglo de un tramo de acera que quedó sin renovar y el desbroce de las zonas verdes. Sobre el alumbrado, se reprocha que las farolas del edificio municipal donde se halla Radio Culleredo están encendidas todo el día, mientras que la situada frente al edificio Los Arcos está siempre apagada.