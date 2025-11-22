Premio al nuevo mobiliario del casco histórico de Betanzos

El Clúster de Comunicación de Galicia ha distinguido el nuevo mobiliario del casco histórico de Betanzos con un premio Paraguas en la categoría Solución de Diseño. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Contorna, Besada, Failde BMJ Arquitectos y Nuria Carballo logró este reconocimiento al entender el jurado que cumplió su objetivo de «obtener una marca y una propuesta de mobiliario urbano que dialogan con la ciudad y refuerzan su carácter, generando un lenguaje visual y volumétrico propio». «El proyecto dota a Betanzos de una identidad más definida en su espacio público, mejorando la experiencia ciudadana y la coherencia entre diseño, arquitectura y entorno», recoge el fallo.

El nuevo mobiliario generó una importante controversia en Betanzos y fue objeto de críticas por parte de la oposición, especialmente desde el PP, que denunció que los elementos instalados desentonaban con el conjunto histórico.

La alcaldesa, María Barral, defendió el trabajo de los urbanistas, arquitectos e historiadores que diseñaron las piezas, «inspiradas en el legado de González Villar», y con las que pretenden dotar al casco de una estética «renovada, más fuerte y atractiva».