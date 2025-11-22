Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE arteixán afea que reciba las cuentas sin el tiempo necesario

Arteixo

El grupo municipal socialista de Arteixo denuncia la «opacidad y autoritarismo» del Gobierno local del PP por entregarle el proyecto completo de los presupuestos del Concello para el próximo año con solo tres días antelación a la comisión que debe dictaminar sobre ellos. Los socialistas destacan que se trata de 36 documentos que suman más de 400 páginas, por lo que consideran «imposible e irresponsable» analizarlos con rigor en un periodo tan corto y exigen que este asunto sea retirado del orden del día de la comisión para garantizar una «fiscalización adecuada».

