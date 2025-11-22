El PSOE de Arteixo reclama rehabilitar Fonte do Castro y su antiguo lavadero
Arteixo
El PSOE de Arteixo instó en el último pleno a acometer «mejoras urgentes» en la calle Fonte do Castro, y denuncia que el pavimento está en un estado «deficiente». Según argumenta su portavoz, Martín Seco, el Concello reformó recientemente el trazado antiguo de la avenida de Caión con fondos europeos, pero se dejó a un lado Fonte do Castro, «que conecta directamente con el ámbito humanizado». Los vecinos, afirma, piden una mejora del firme y las aceras.
Seco también denuncia el «abandono» del «lavadero histórico» y la fuente de la vía, que «forma parte de la memoria colectiva del barrio». Los socialistas reclaman al Gobierno local una actuación que garantice «mejor movilidad» y la «puesta en valor» del lavadero y fuente.
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo
- Cambios en el diseño del multiusos de Bastiagueiro: adiós a las cubiertas vegetales
- Teresa Regueiro, veciña de Cerceda: «En tan só unha semana podemos ter unha perda duns 40 ovos»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro