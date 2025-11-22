El PSOE de Arteixo reclama rehabilitar Fonte do Castro y su antiguo lavadero

El PSOE de Arteixo instó en el último pleno a acometer «mejoras urgentes» en la calle Fonte do Castro, y denuncia que el pavimento está en un estado «deficiente». Según argumenta su portavoz, Martín Seco, el Concello reformó recientemente el trazado antiguo de la avenida de Caión con fondos europeos, pero se dejó a un lado Fonte do Castro, «que conecta directamente con el ámbito humanizado». Los vecinos, afirma, piden una mejora del firme y las aceras.

Seco también denuncia el «abandono» del «lavadero histórico» y la fuente de la vía, que «forma parte de la memoria colectiva del barrio». Los socialistas reclaman al Gobierno local una actuación que garantice «mejor movilidad» y la «puesta en valor» del lavadero y fuente.