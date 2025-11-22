En trámite los permisos para instalar dos plantas de biometano en Teixeiro

Dos empresas tramitan los permisos para instalar sendas plantas de biometano en el polígono de Teixeiro. Ambas iniciativas han sido declaradas estratégicas por la Xunta de Galicia. Se trata de los proyectos de Norbiogás Biometano I y Bioetanol Galicia.

El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental presentada por la empresa vizcaína Norbiogás, que prevé invertir 15 millones en la construcción de una planta en una parcela de 25.690 metros cuadrados del parque empresarial, que ya acoge otra planta de bioetanol, biodiésel y biomasa.

Las instalaciones tendrán capacidad para tratar unas 116.000 toneladas anuales de residuos orgánicos originarios del sector de la ganadería, avicultura y de la industria alimentaria. A través de este proceso biológico se generará biogás, un gas de origen renovable compuesto principalmente por metano (60%) y dióxido de carbono (40%) que será sometido posteriormente a un proceso de purificación para la producción de biometano para ser inyectado en la red de gas.

Tras el proceso de obtención de biogás, se generarán alrededor de 107.000 toneladas al año de un producto llamado digestato estabilizado que tendrá varios destinos por su capacidad fertilizante, formación de compost o recirculación a la cabecera del mismo proceso para la reducción de la concentración de sólidos totales.

Luz verde a Bioetanol Galicia

La Xunta ha concedido además autorización ambiental integrada a Bioetanol Galicia SA, que ya gestiona el Teixeiro una de las plantas de producción de bioetanol más importantes de España, para implantar una nueva planta de producción de biometano y fertilizantes en el polígono de Teixeiro.

La fábrica tendrá una capacidad de tratamiento de residuos de 150.053 toneladas al año y contará con dos líneas de tratamiento mediante digestión anaerobia diferenciadas en función de los residuos de entrada y del destino del digerido que se obtenga.

La Consellería de Medio Ambiente considera que su implantación no tendrá impactos significativos y que su puesta en marcha será viable siempre que se cumplan ciertas condiciones para mitigar las emisiones contaminantes y minimizar las molestias por malos olores y ruidos.