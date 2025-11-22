Último día para mostrar la mejor fotografía de As Mariñas

El concurso fotográfico del Consorcio de As Mariñas cierra el plazo para participar este domingo. Las imágenes tienen que estar relacionadas con el medioambiente o el patrimonio cultural de uno de los Ayuntamientos de la entidad. Los ganadores formarán parte del calendario de 2026. Los interesados pueden participar enviando las propuestas a comunicacion@consorcioam.org.