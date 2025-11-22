La Xunta invertirá 2,7 millones en las 14 viviendas protegidas de Vilarrodís

La Xunta y el Ayuntamiento de Arteixo formalizaron este viernes un nuevo convenio de colaboración para la construcción de vivienda pública, que permitirá levantar 14 nuevos pisos protegidos en el municipio en suelo cedido por el Ayuntamiento, y cuya ejecución de las obras supondrá una inversión autonómica de cerca de 2,7 millones.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el alcalde, Carlos Calvelo, firmaron esta cesión de la titularidad gratuita de una parcela en la calle Aguceira, en Vilarrodís.

La finca forma parte del desarrollo urbanístico situado en el entorno del centro médico de Vilarrodís, y se sitúa justo al lado de este edificio. Cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados y figura en el inventario municipal de bienes.

El terreno escogido en este caso por el Ayuntamiento de Arteixo limita al norte con una parcela propiedad de Construcciones Abelleira S.A. y con el edificio número 2 de la calle Aguceira. Al sur y al oeste colinda con varias parcelas cedidas al Concello para equipamientos y zonas verdes, y al este con una destinada a viario de la misma calle. Está identificada como parcela P11 de la Unidad de Actuación 43.

La conselleira de Vivenda, que acudió al acto acompañada por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, aprovechó la ocasión para destacar la «importancia» del desarrollo de vivienda protegida previsto en A Penouqueira.