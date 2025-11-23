Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra

El Concello de Arteixo acaba de sacar a licitación la ejecución del nuevo aparcamiento en superficie previsto en la travesía de Arteixo. El contrato cuenta con un presupuesto base de unos 80.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Ahora, las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 1 de diciembre.

La actuación se desarrollará en una zona donde existe una notable limitación de espacios adecuados para el estacionamiento, entre la propia travesía, la calle Sinforiano López y la AC-552. El Ayuntamiento así lo indica, y señala además que pondrá a disposición de la obra los terrenos necesarios para acometer las actuaciones, lo que permitirá ejecutar las maniobras de entrada y salida sin interferir en la circulación del tráfico.

La entrada y la salida se hará desde la calle Sinforiano López para lograr un tránsito fluido

El proyecto contempla la creación de 79 plazas de estacionamiento de 5 x 2,5 metros, de las que dos serán para personas con movilidad reducida. La superficie total de intervención asciende a 2.091 metros cuadrados, para cuya ocupación será necesario utilizar varias parcelas privadas.

Los viales interiores serán unidireccionales, con un ancho de 5 metros, y la entrada y salida al aparcamiento se realizarán desde la calle Sinforiano López. Para garantizar un tránsito fluido en ambos sentidos, el pliego indica que se eliminarán los estacionamientos en línea actuales y se reubicarán los contenedores de basura de la zona, facilitando un acceso «más seguro».

El diseño incorpora una pendiente del 7% de este a oeste y del 4% de norte a sur, lo que permitirá la correcta evacuación de aguas pluviales mediante la instalación de un colector de drenaje de 315 milímetros, conectado a la red de la AC-552. El presupuesto de ejecución material asciende a 67.214,57 euros, que se eleva a 79.985,33 euros como presupuesto base de licitación sin IVA (PBL). Y, con el 21% de IVA, el importe total alcanza los 96.782,25 euros.

Este aparcamiento forma parte del plan municipal para incrementar la oferta de estacionamiento en el entorno urbano y facilitar el acceso a los comercios, locales de hostelería e industrias vinculadas al polígono de Sabón.

«También podrán servir como aparcamientos disuasorios para acudir a los eventos musicales en las fiestas patronales que se celebran en el Campo da Festa de Arteixo», indica el Concello, que considera que los párkings darán servicio a cientos de vecinos y trabajadores de la localidad.