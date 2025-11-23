Cambre saca a concurso la Cabalgata por 66.600 euros

Cambre ha sacado a concurso, con un presupuesto base de cerca de 66.600 euros, la organización y material de la Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles del municipio a partir de las 17.30 horas del 5 de enero. La cifra influye tanto los recursos humanos (con coordinador del proyecto, director artístico, personal de montaje, conductores y 16 animadores), como los gastos de las carrozas y decorados. El material que deberá suministrar la empresa que se lleve el contrato incluye 350 kilos de caramelos de goma blandos y un centenar de adornos luminosos para ciclistas.

Cada una de las tres carrozas que conformen la cabalgata, que presidirán respectivamente Melchor, Gastar y Baltasar, contarán con un vehículo de arrastre, una plataforma en la que se situará la estructura artística y una fuente de suministro eléctrico. La figura central será uno de los Reyes Magos, que debe tener un trono «en un lugar elevado de la carroza, debidamente iluminado» y visible desde todas direcciones. El personal de animación, indican los pliegos, debe tener quince días de experiencia como payaso, acróbata, bailarín o actividades semejantes. El Ayuntamiento de Cambre también ha sacado a concurso recientemente el alumbrado de Navidad, en este caso por un valor de salida de 80.000 euros.