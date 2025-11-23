Cientos de cambreses salen a la calle para exigir el "desbloqueo" del Concello: "Pedimos la unión de todos los partidos"
Representantes de unas cincuenta entidades reclaman a los partidos "cordura y sensatez" para reconducir una "situación insostenible"
Queremos solución, no tanta crispación o Cambre solución, pedimos unión fueron dos de los lemas que corearon esta mañana cientos de cambreses que salieron a la calle para exigir el "desbloqueo" del Concello. Parques e instalaciones municipales en mal estado o cerradas o retraso de años en el pago de subvenciones son algunas de las consecuencias de esta "parálisis administrativa" que ha llevado a unas 50 entidades del municipio a unir fuerzas. La situación es "insostenible", advierten.
A pesar de la lluvia, que obligó a reprogramar la manifestación, unas cuatrocientas personas se congregaron en la plaza frente al Concello, donde desplegaron una pancarta en la que podía leerse Contra un Concello parado, un pobo unificado.
La balcanización de la política cambresa y la crispación permanente del pleno no ayudan, apuntan los organizadores de la protesta: "Pedimos la unión de todas las fuerzas para que esto salga adelante", resume uno de los portavoces de la protesta, Pablo Rabino. La situación de bloqueo, advierte, ha llevado a muchas asociaciones de Cambre al límite, como Sementeira o el club ciclista, que podrían verse abocadas a cesar su actividad: "El Concello dice que ya ha autorizado los pagos, pero siguen sin cobrar", denuncian.
Los convocantes de esta protesta niegan intereses partidistas e instan a todos los grupos de la Corporación a "ponerse las pilas" y remar por el bien común. "Solo pedimos unión, cordura y sensatez", resume Rabino.
