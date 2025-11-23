Culleredo planea invertir 5 millones en la mejora de las instalaciones deportivas

El Gobierno local de Culleredo elevará al pleno ordinario del 27 de noviembre un plan dotado de cinco millones de euros para la mejora de las instalaciones deportivas del municipio. El Ejecutivo local prevé financiar las 17 actuaciones incluidas en este expediente con fondos del remanente de tesorería, que asciende a 17.761.043 euros.

«Son inversiones prioritarias y apostamos por destinar el superávit a actuaciones que repercutan en la ciudadanía», defiende el alcalde, el socialista José Ramón Rioboo, que gobierna en minoría y precisará por tanto del apoyo de alguno de los grupos de la oposición para que prospere su propuesta.

El Ejecutivo municipal anuncia el plan tras mantener un encuentro con los clubes deportivos para anticiparles la propuesta, con la que pretende atender las necesidades «muy lógicas y más que necesarias de las entidades».

El plan recoge mejoras en todos los campos de fútbol. La más costosa, la renovación integral del campo de juego de O Carrizo, en O Portádego, valorada en 749.159 euros. El Concello prevé además renovar el césped del campo de Rutis (266.568 euros) y reformar los vestuarios del de O Burgo (179.987 euros).

El Ayuntamiento cullerdense plantea también la sustitución de las redes perimetrales y de porterías de los diferentes campos (207.345 euros) y la instalación de marcadores electrónicos en estos recintos y en los pabellones polideportivos.

En polideportivos, la principal actuación incluida en este modificativo de crédito es la renovación integral del complejo de Tarrío, valorada en 1,2 millones tras la actualización de los precios. En Almeiras, el Concello propone crear un nuevo edificio de vestuarios conjuntos para campo y pabellón por 302.000 euros. Detalla que este espacio contendrá cuatro vestuarios para equipos, dos para árbitros y diferentes salas.

La principal inversión en pistas deportivas será para Fonteculler, con la reserva de 357.210 euros reformar la de tenis y construir una nueva descubierta con iluminación. Las pistas del parque empresarial de Alvedro recibirán 293.739 euros para la de tenis, ejecutar una nueva multideporte por 100.793 euros.

En Sésamo, el Gobierno local propone la recuperación del complejo deportivo, una actuación para la que reserva 431.970 euros. El proyecto incluye la construcción de una pista polideportiva exterior de fútbol 8, un frontón descubierto y un módulo auxiliar.

El plan diseñado por el Gobierno local incluye también fondos para renovar la pista de la urbanización Vallesur y construir una nueva en el parque Sofía Casanova. El expediente reserva también partidas para la mejora de los campos de chave ubicados en Acea de Ama, Celas, O Burgo, O Portádego, Boedo y Almeiras y para sustituir los cierres perimetrales de las pistas de Juan Carlos I.