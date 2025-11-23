Distinción de Betanzos a María Pérez, de Óptica Selgas
Betanzos
María Pérez Iglesias, de Óptica Selgas, recibió ayer el distintivo Muller Emprendedora. Toda una vida. Esta empresaria lleva desde 199 al frente del negocio. «No solo cuidó de la salud visual de la ciudadanía, también contribuyó a mantener vivo el comercio local», destacó la alcaldesa de Betanzos, María Barral.
