Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinción de Betanzos a María Pérez, de Óptica Selgas

Distinción a María Pérez, de Óptica Selgas | LOC

Distinción a María Pérez, de Óptica Selgas | LOC

RAC

Betanzos

María Pérez Iglesias, de Óptica Selgas, recibió ayer el distintivo Muller Emprendedora. Toda una vida. Esta empresaria lleva desde 199 al frente del negocio. «No solo cuidó de la salud visual de la ciudadanía, también contribuyó a mantener vivo el comercio local», destacó la alcaldesa de Betanzos, María Barral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents