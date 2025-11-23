Pruebas de orientación y carreras nocturnas en Xalo y Bergondo
Culleredo
Más de doscientas personas participaron este sábado en la I Orientación Nocturna que organiza el Concello de Bergondo en colaboración con Gallaecia Raid. La prueba coincidió con la séptima edición de la Nocturna do Xalo, organizada por la asociación Castelo Deporte y el Concello de Culleredo, que reunió a cientos de participantes. Las competiciones aunaron orientación y estrategia y las del Xalo culminaron con una cena de convivencia.
