Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pruebas de orientación y carreras nocturnas en Xalo y Bergondo

Pruebas de orientación y carreras nocturnas en Xalo y Bergondo | LOC

Pruebas de orientación y carreras nocturnas en Xalo y Bergondo | LOC

RAC

Culleredo

Más de doscientas personas participaron este sábado en la I Orientación Nocturna que organiza el Concello de Bergondo en colaboración con Gallaecia Raid. La prueba coincidió con la séptima edición de la Nocturna do Xalo, organizada por la asociación Castelo Deporte y el Concello de Culleredo, que reunió a cientos de participantes. Las competiciones aunaron orientación y estrategia y las del Xalo culminaron con una cena de convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents