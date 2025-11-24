Abegondo presentará un recurso de alzada contra la subestación eléctrica en Folgoso

El Ayuntamiento de Abegondo presentará recurso de alzada después de que el Ministerio de Transición Ecológica otorgase autorización para la subestación eléctrica planeada en Folgoso. El permiso publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado da la luz verde a Red Eléctrica a la infraestructura, rechazando las alegaciones presentadas por el Concello.

El objetivo principal de la instalación es "posibilitar la alimentación desde la Red de Transporte a la subestación de tracción del eje ferroviario Vigo - Ourense - Lugo - A Coruña", según señala la autorización del Estado. La construcción consiste en un parque de 400 kV, con ocho posiciones. Dos de ellas serán para alimentar las salidas de ADIF y las otras irán para salidas de línea a las subestaciones de Mesón do Ventos y As Pontes de García Rodríguez.

El Ministerio también declara la utilidad pública de la subestación, lo que "supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización" de las instituciones a las que se ha pedido el condicionado para el establecimiento de la infraestructura.

El Concello basó sus alegaciones en contra del proyecto en un informe de un ingeniero agrónomo y la técnico de medio ambiente de Abegondo que señalaban que la ubicación no era compatible con el planeamiento urbanístico del municipio y que incumple el PXOM y la Lei do Solo. En el informe señalaban que algunas de las fincas en las que se prevé la implantación no alcanzaban los 2.000 metros cuadrados y que la construcción de esta subestación provocará un "daño ambiental irreparable" con efectos sobre el paisaje y el desarrollo rural sostenible.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, destacó el "profundo malestar" del municipio por una actuación que "carece de justificación, sin consenso social y que supone un impacto severo en el medio ambiente". El regidor criticó los cambios de Red Eléctrica en la justificación para esta subestación, que, en un principio, estaba planificada para reforzar la alimentación de energía a la ciudad de A Coruña, mientras que ahora está diseñada para alimentar la red ferroviaria. "Hay un hartazgo generalizado con Red Eléctrica por el absoluto desprecio con el que tratan un asunto tan importante para el futuro del territorio", afirma Santiso.

El Ayuntamiento avisa que este recurso de alzada solo es el primer pasado de una "oposición por todos los medios a nuestro alcance y en nuestra mano contra la subestación". Por tanto, en caso de que este recurso no prosperase, Abegondo presentará un contencioso contra la autorización. El consistorio señala que resoluciones judiciales favorables contra los parques eólicos se podrían aplicar para anular esta instalación. Durante la construcción de la subestación también adelanta que el Ayuntamiento "aplicará todos los preceptos de la normativa municipal a rajatabla". "No vamos a parar. Recurriremos a todas las vías hasta a última instancia para evitar esta infraestructura en Abegondo", concluye el alcalde.