Arrancan las obras del paseo entre Cambre y Oleiros

En junio de 2026, los vecinos de Cambre, Culleredo y Oleiros podrán disfrutar de 11 kilómetros de paseos en la ría de O Burgo, una vez estén terminadas las obras que unen Cambre con Oleiros. Los trabajos empezaron este lunes de la mano de la empresa Trasga y cuentan con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

La intervención busca completar el itinerario peatonal entre la playa de Santa Cristina y la desembocadura del río Mero, adaptándolo a los efectos del cambio climático en la zona. Fue una de las grandes reclamaciones del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que, tras las obras del dragado de la ría, llegó a enviar al Ministerio de Transición Ecológica un informe con 182 deficiencias por culpa de las obras en el entorno urbano. El regidor llegó a impedir el paso en el paso marítimo hasta que no se llevaran a cabo las tareas de reparación

"Creo que esto lo que va a a permitir es transformar la ría de O Burgo, donde ya se hizo una recuperación importante de los arenales, en un espacio donde la ciudadanía va a poder disfrutar de su mar. Es un nuevo pulmón verde en todos los municipios para el disfrute de la ciudadanía", afirmó esta mañana el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que añadió que el Gobierno de España tiene planeado una inversión de hasta 6 millones de euros para renovar todo el entorno de la ría. El subdelegado supervisó el inicio de los trabajos junto con representantes de Demarcación de Costas, así como el concejal de Obras de Oleiros y la alcaldesa de Cambre.

Abalde también puntualizó que las obras no se pudieron hacer durante los trabajos de dragado de la ría porque los fondos estaban destinados a la recuperación de los bancos mariscadores y los arenales y que los fondos requeridos para el paseo vienen de fondos europeos. "Es una obra conjunta, pero el origen de los fondos es distinto", dijo el subdelegado.

El nuevo recorrido obligará a construir por encima de dos embarcaderos tradicionales, además de construir un carril bici junto a la senda peatonal. Junto con las obras ya en marcha del litoral de Culleredo, este paseo tendrá una longitud total de 11 kilómetros. Desde Cambre el camino permitirá conectar la zona de O Graxal con la playa de Santa Cristina y desde ahí con el resto de caminos al lado de la costa hasta el norte de Oleiros. La última fase de las obras, que todavía está pendiente de comenzar, sería en el entorno del parque de O Paraíso. Esta intervención tiene un plazo de ejecución de 4 meses.