Una persona resulta herida grave en una colisión entre dos vehículos en el peaje de Cecebre
Un coche golpeó a otro por detrás cuando el conductor retiraba el ticket
Una colisión entre dos vehículos en el peaje de Cecebre de la AP-9 se ha saldado con dos heridos, uno de ellos grave.
Según informa la Guardia Civil, el siniestro se produjo cuando un coche golpeó a otro por detrás cuando el conductor del primero recogía el ticket.
Fue un particular el que dio la alerta al 112, que desplazó a la zona a los bomberos de Arteixo, 061 y Guardia Civil
El conductor de uno de los vehículos tuvo que ser excarcelado por los efectivos contraincendios.
El accidente provocó retenciones en la zona.
