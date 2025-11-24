Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona resulta herida grave en una colisión entre dos vehículos en el peaje de Cecebre

Un coche golpeó a otro por detrás cuando el conductor retiraba el ticket

CAMIONES ESTACIONADOS EN EL PARQUE DE BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL DE ARTEIXO. / MONCHO FUENTES

Una colisión entre dos vehículos en el peaje de Cecebre de la AP-9 se ha saldado con dos heridos, uno de ellos grave.

Según informa la Guardia Civil, el siniestro se produjo cuando un coche golpeó a otro por detrás cuando el conductor del primero recogía el ticket.

Fue un particular el que dio la alerta al 112, que desplazó a la zona a los bomberos de Arteixo, 061 y Guardia Civil

El conductor de uno de los vehículos tuvo que ser excarcelado por los efectivos contraincendios.

El accidente provocó retenciones en la zona.

